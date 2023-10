Auch die Psyche braucht im Notfall Erste Hilfe

Pflaster, Verband, Heilsalbe: Passiert ein Malheur, wissen wir zumeist ganz gut, was zu tun ist. Auch bei gröberen Verletzungen oder Unfällen sind zumindest minimale Erste-Hilfe-Kenntnisse vorhanden. Aber was tun, wenn man jemandem in einer psychischen Krise beistehen muss?