Die Zukunft des Kunststoffs duftet nach Wachs

Zwei Autostunden von der Greiner-Zentrale im oberösterreichischen Kremsmünster entfernt tüftelt das Team von Zeroplast an einem neuen Kunststoff. Mit Kalk, Holzfasern und Reiswachs wird in Spillern/Niederösterreich an Rezepten getüftelt. Erste Erfolge gibt‘s bereits, wie sich die „Krone“ beim Besuch am Firmenstandort überzeugen konnte.