Greiner-Chef Kühner nimmt zu Jahresende seinen Hut

Axel Kühner, der erste externe Vorstandsvorsitzende des im Familieneigentum befindlichen Kunststoffkonzerns Greiner mit Sitz in Kremsmünster in Oberösterreich, verlässt das Unternehmen. Er und der Aufsichtsrat haben einvernehmlich die Trennung per Jahresende vereinbart. Ein Nachfolger wird gesucht.