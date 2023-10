„Wir waren oft zu brav - jetzt ist das sogar gut“

Projekt mit dem Bundesheer in Planung

Für die Herstellung von Reycling-Garn werden bereits die Stoffreste beim Zuschnitt gesammelt, um diese dann an den Garnlieferanten an die Slowakei zu schicken, der diese wieder aufbereitet. Mit dem Bundesheer will man ein Projekt starten, bei dem nicht mehr gebrauchte Textilien gesammelt werden, um die Materialien wieder in den Produktionskreislauf zurückzuführen. Konkret geht’s hier um Oberteile und Unterhosen, die Löffler für die Grundwehrdiener produziert. „Die große Lösung haben wir nicht. Es sind viele kleine Schritte“, sagt Leodolter.