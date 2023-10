Heißer Oktober: Leoben lädt zum „Spieler-Casting“

Lafnitz kennt Poms bedingt („Poldrugac und Leipold sind dort sehr auffällig“), „aber Videos hab ich genug gesehen. Mein Team, unsere Strategie stehen aber in meinem Fokus“, so der 48-Jährige, der im Oktober zum „Spieler-Casting“ pfeift. „Nach den letzten Spielen kristallisiert sich unser Kader immer mehr heraus. Als ich gekommen bin, haben wir einen aufgeblähten Kader (Anm. 24 Feldspieler plus drei Goalies) für die Zweite Liga gehabt. Mein Ziel ist es, diesen bis Winter auf 15, 16 Spieler zu reduzieren und mit einheimischen Talenten aufzufüllen. Ich werde ganz genau hinschauen“, so Poms, der Spielern wie Lema (zuletzt nicht dabei) eines mit auf den Weg gibt. „Alle können sich mit Leistung empfehlen!“