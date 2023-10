Frau mit Kinderwagen von Lkw-Ladegut verletzt

Frau in Krankenhaus geflogen

Dabei verfing sich der Ast an einem Baucontainer und riss den Container sowie mehrere Leiter und Rüstbretter von der Ladefläche. „Die 25-Jährige wurde von den herabfallenden Rüstbrettern und den Leitern am Bein getroffen und nach derzeitigem Ermittlungsstand leicht verletzt“, so die Exekutive. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen. Ihre Begleiterin und das Kleinkind blieben unverletzt.