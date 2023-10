FIFA lässt sich für den Klima-Irrsinn feiern

Ein Lächeln hier, Händeschütteln da, ein Foto für die Presse geht sich auch noch aus - Gianni Infantino liebt das Rampenlicht. Der FIFA-Präsident lässt keine Gelegenheit aus, sich und die FIFA in den Mittelpunkt zu stellen. Mit der Entscheidung, die WM 2030 in sechs Ländern (Argentinien, Uruguay, Paraguay, Spanien, Portugal, Marokko) und somit auf drei Kontinenten (Südamerika, Afrika, Europa) zu veranstalten, hat er es auch in die Köpfe nicht fußballaffiner Menschen geschafft.