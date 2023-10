Freundinnen klagen Ärztin nach Busen-Pfusch-OP

Der Klagenfurter Rechtsanwalt Paul Wolf ist auf Kunstfehler spezialisiert - aber so etwas hatte er auch noch nie: „Zwei Freundinnen aus Oberkärnten haben sich zugleich dazu entschlossen, ihren Busen straffen und leicht vergrößern zu lassen. Sie sind am selben Tag von derselben Ärztin in Wien operiert worden - mit gleich furchtbarem Ergebnis.“