Kocher: Keine Preisbremse, Verständnis für Kanzler

Kocher zeigt Verständnis für Kanzler Nehammer

In Schutz hat Kocher Bundeskanzler Nehammer nach dessen unbeabsichtigt veröffentlichten Video genommen. Man müsse den Auftritt im Kontext sehen, sagte er am Sonntag in der „Pressestunde“. Es sei ein Unterschied, ob man im Parlament eine Rede hält oder im kleinen Kreis. Auch inhaltlich verteidigte er seinen Parteichef, etwa die Kritik an der zunehmenden Teilzeit-Arbeit in Österreich.