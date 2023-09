Bundeskanzler Nehammer legt nach: „Ich stehe dazu“

„Die Schlechtredner“ sollen das erst einmal besser machen, so der Kanzler. Wer davon spreche, dass es in Österreich für Kinder keine warme Mahlzeit gebe, stelle dieses „Land in ein falsches Licht“. Schließlich seien wir im globalen Vergleich besonders reich. Nehammer wiederholt seine Worte aus Hallein: „Jedes Kind muss in Österreich eine warme Mahlzeit bekommen.“ Dafür hätten aber Vater und Mutter die Verantwortung.