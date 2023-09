Aufregung um Nehammer-Video zu Armutsbetroffenen

Billigste Mahlzeit bekommt man bei „McDonald‘s“

Dem nicht genug, beschwert er sich auch über die Debatte über Kinderarmut, die vor allem die SPÖ derzeit vorantreibt. Am Vorwurf, dass immer mehr Kinder in Österreich keine warme Mahlzeit mehr bekommen würden, störe ihn, dass er „keine Empörungswellen - auch in den Leserbriefen nicht“, gesehen habe. „Was ist eigentlich mit den Eltern? Was heißt, ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit?“