Keine Schulbusse: Kinder bleiben auf der Strecke

Die SPÖ fordert von der zuständigen Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) eine Reparatur dieses Murkses. „Kreisky hat die Schülerfreifahrt in den 70ern eingeführt, damit jedes Kind, auch wenn es am Berg wohnt, zur Schule kommt. Die Regierung ändert die Richtlinien so, dass immer mehr Kinder auf der Strecke bleiben“, zeigt sich Kommunalsprecher Andreas Kollross im Gespräch mit der „Krone“ empört.