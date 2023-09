Wenn der Schulbus auch weiterhin noch Ferien macht

Gespräch mit Finanzbeamten und Busunternehmer

Auch Fahrgemeinschaften gestalten sich schwierig, da Johanna und Sophie in verschiedenen Klassen sind – und somit meist unterschiedlich lang Schule haben. „Wir haben davon selbst erst in der Woche vor Schulbeginn erfahren, und uns sofort mit dem Finanzamt kurzgeschlossen“, erklärt Gerhard Gstöttenbauer, Stadtamtsdirektor der Stadt Enns. „Vergangenen Donnerstag gab es ein Gespräch mit Finanzbeamten und einem eventuell interessierten Busunternehmer.“ Der müsse noch kalkulieren, eine Entscheidung soll am Donnerstag fallen. „Es scheitert alles am Geld. Weder die Gemeinde noch das Finanzamt können die Differenz einfach so zuschießen.“