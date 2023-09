So wird Zeit der Schüler im Waldviertel vergeudet

Eineinhalb Stunden oder sogar länger müssen Jugendliche im Bezirk Waidhofen an der Thaya im Bus ausharren, um zur nicht einmal 20 Kilometer entfernten HTL Karlstein zu kommen. Das sorgt für Kritik, weil man dort ohnehin um jeden Schüler kämpft. Warum das aber am Land selbst mit dem Schulbus - der wohl dort am besten funktionierende öffentlichen Verkehr - nicht immer so einfach ist.