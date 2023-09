Straßwalchen hat einen neuen Trainer gefunden

Lange haben sich die Verantwortlichen von Straßwalchen nicht Zeit gelassen, um einen neuen Trainer zu finden. Erst Anfang der Woche schmiss Tomislav Jonjic das Handtuch. Am Donnerstag wurde bekannt, dass mit Wolfgang Denk ein Mann aus den eigenen Reihen übernimmt. Denk kam Anfang der Saison als 1b-Trainer zurück nach Straßwalchen. Davor arbeitete er in Köstendorf. Christian Kraihammer übernimmt nun das 1b-Team der Straßwalchener, wie der Verein via Social-Media mitteilte.