Auffällig viele Unfälle in deutscher Tesla-Fabrik

In der deutschen Fabrik des US-Autobauers Tesla kommt es einem Medienbericht zufolge zu deutlich mehr Arbeitsunfällen als in anderen Automobilfirmen in Deutschland. Darunter seien auch schwere und schwerste Arbeitsunfälle, hieß es in einem Medienbericht vom Donnerstag unter Berufung auf Angaben von Behörden und Rettungsdiensten.