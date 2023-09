Zwei Männer mit Drogen und Munition geschnappt

Am Dienstagabend zeigte jemand bei der Polizei an, dass in der Innsbrucker Jahnstraße Personen mit Suchtgift handeln und dieses verstecken würden. Als die Polizeistreife am Ort des Geschehens eintraf, ergriffen zwei junge Männer - ein 19-jähriger Iraker und ein 21-jähriger Bosnier - sofort die Flucht.