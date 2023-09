Nacktfotos von Ivona Dadic? „Wären unbezahlbar“

Lang ist es her, dass Ivona Dadic mit sportlichen Schlagzeilen die Gazetten gefüllt hat. Ein Eingriff am Knie hat die Welserin zur Pause gezwungen. „Ja, ich habe heuer keinen einzigen Wettkampf absolviert“, sagt Dadic: „Die Nachwehen von der OP haben länger gedauert. Vielleicht gar nicht so körperlich, aber die mentale Seite hat eine große Rolle gespielt.“