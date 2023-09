Tirols Lebensmittelhandel warnt vor Ausdünnung

„Krone“-Kommentar: Versprechen endlich einlösen

Löst sich die Bundesregierung nicht vorzeitig auf, stehen im Herbst 2024 Wahlen an. In Umfragen liegt die FPÖ bei 32 Prozent, ÖVP und Grüne bei 24 bzw. 9 Prozent. An „große Würfe“ glaubt unter Politikbeobachtern niemand mehr. Zu unterschiedlich sind die Positionen in vielen Bereichen. Den Grund, warum nicht schon gewählt wurde, orten die Experten im Geld. Die Parteienförderung würde weniger, fette Gehälter wären dahin. Es wird wohl auf ein „Durchwurschteln“ hinauslaufen. Um nicht noch mehr Wähler zu verlieren, sollte die Regierung zumindest alte Versprechen endlich einlösen. Wie den Energiekostenzuschuss 2, auf den Firmen schon ein Jahr warten. Apropos: Was macht eigentlich LH Anton Mattles Teuerungsrat?