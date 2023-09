Teuerung: Bäcker, Metzger und Co. schlagen Alarm

Die Teuerung und nach wie vor im Vergleich mit dem Euroraum hohe Inflation setzen praktisch allen Branchen in Tirol weiterhin zu. So auch dem Lebensmittelgewerbe, also den Bäckern, Metzgern, Konditoren sowie Nahrungs- und Genussmittelbetrieben. Im Auftrag der WK-Innung des Lebensmittelgewerbes hat die Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) eine Studie erstellt, die die wirtschaftliche Bedeutung des Gewerbes in Zahlen aufzeigt.