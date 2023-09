Zeitgenössische Kunst für und mit Kindern

Im Hintergrund wird fleißig gekurbelt, um die „Blase“ bespielbar zu halten. Und der Nachwuchs lässt sich nicht lange bitten: Die Kinder legen los. Es wird erkundet, ausprobiert und studiert. „Riech mal“, tönt es von der Seite. „Ist das Teig?“, fragt ein anderer. Was die jungen Besucher hier so fasziniert, sind Werke von namhaften Künstlern. So handelt es sich bei der „Blase“ etwa um die Kreation „Langer Atem“ von Mars + Blum.