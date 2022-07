Kleine Künstler malten für neues Kinderkunstlabor

Bereits jetzt ist der Altoona-Park in St. Pölten fest in Kinderhand. Mit der Fertigstellung des geplanten Kinderkunstlabors sollen es ab 2024 dann noch mehr werden. Doch schon jetzt fanden sich mehr als 100 Kinder zusammen, um gemeinsam mit der künstlerischen Leiterin Mona Jas und Kurator Andreas Hoffer diese künftige Kunstinstitution in der Landeshauptstadt eifrig mitzugestalten. Sogar aus der Bundeshauptstadt sind Schüler angereist.