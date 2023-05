Innovatives Kunsthaus von und für Kinder gemacht

Co-Kreieren in der Kunstideenwerkstatt

„Kinderbeiräte“ waren von Beginn an in Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse des „einmaligen Kunsthauses für Kinder, das europaweit seinesgleichen sucht“, wie Bürgermeister Matthias Stadler betont, eingebunden. „Es ist toll, Teil von etwas ganz Großem zu sein“, freut sich etwa der elfjährige Arin.