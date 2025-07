DNA offenbart Neues über Finnisch und Ungarisch

Doch damit nicht genug: Zentralasien entpuppt sich in dieser Geschichte als uralter Schmelztiegel der Kulturen. Hier lebten verschiedene Gruppen Seite an Seite, tauschten Wissen, Gene – und möglicherweise sogar Wörter aus. Indo-iranische Lehnwörter in uralischen Sprachen könnten ihren Ursprung in dieser multikulturellen Blütezeit haben. Auch die fast vergessene jenisseische Sprachgruppe erhält neue Aufmerksamkeit. Ihre Wurzeln vermuten Forschende in einer mysteriösen „Cis-Baikal“-Gruppe, die vor über 5000 Jahren weite Teile Sibiriens prägte.