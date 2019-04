Porsche 911: Elf Dinge, die Sie nicht wussten

Mit der achten Generation des Porsche 911 ist den Zuffenhausenern eine Art Quadratur des Fahrens gelungen: Der Neue ist so schnell und dabei so leicht zu fahren wie keiner seiner Vorgänger. In der bisher ausschließlich erhältlichen S-Version leistet sein Dreiliter-Sechszylinder-BiTurbo-Boxer 450 PS, zwischen 3,4 und 3,7 Sekunden vergehen bis Tempo 100. Doch er ist mehr als nur ein Sportwagen - und daher lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Hier sind elf Dinge, die Sie über den Porsche 911 wahrscheinlich noch nicht wussten.