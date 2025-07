„So geht man nicht mit Menschen und Partnern um“

„Strenger Budgetvollzug“

Trotz aller Kritik will sich Landeshauptmann Markus Wallner aber nicht vom „strengen Budgetvollzug“ abbringen lassen. „Wir können bei der Entwicklung des Spital- und Sozialfonds nicht einfach zuschauen. Es braucht Strukturreformen“, betonte er. Dann teilte er ordentlich gegen den ehemaligen Regierungspartner aus. „Die Verzögerungstaktik beim Stadttunnel kostet auch Geld – da sind wir inzwischen locker bei 50 Millionen Euro“, warf er den Grünen um Zadra vor. Bezüglich des Vorwurfs, die Landesregierung würde nur in Beton statt in Menschen investieren, führte Wallner ins Treffen, dass an den überlasteten Straßen in Feldkirch und Lustenau tausende Mitbürger leben: „Sie aber unterscheiden nur zwischen gutem und schlechtem Beton. Der für Radtunnel ist gut, der für Straßentunnel schlecht!“