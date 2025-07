„Wirtschaft muss wachsen, um Wohlstand zu sichern“

Vom Besuch bei der Firma Lehner Electronics in Großhöflein bis zu geselligen Plaudereien auf dem Winzerkirtag in Kleinhöflein – Bundeskanzler Stocker war sichtlich angetan von interessanten Begegnungen im Stundentakt. Nach einem langen Tag stellte sich der Regierungschef in der ÖVP-Zentrale den „Krone“-Fragen.