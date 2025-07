So reagiert unsere Politik auf die EU-Klimaziele

Die EU-Kommission war verpflichtet, ein Etappenziel bis 2040 vorzuschlagen. Ab 2036 sollen bis zu drei Prozent der 1990er-Emissionen durch einen internationalen Zertifikatehandel ausgeglichen werden können. Bei diesem Instrument wird im Vorhinein festgelegt, wie viel Treibhausgase in einer Periode maximal ausgestoßen werden dürfen. Diese Menge wird dann in Form von Verschmutzungsrechten an Unternehmen versteigert, diese zahlen also für ihren Treibhausgas-Ausstoß. Wer mehr Emissionen verursacht als er darf, muss diese Zertifikate zukaufen. Künftig sollen auch Zertifikate für „dauerhafte Entnahmen“ von CO₂, etwa in Wäldern oder Mooren, gehandelt werden können.