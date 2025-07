Lizzo isst sich schlank – mit DIESEN 3 Mahlzeiten!

Abendessen: Früh, leicht – und immer das Gleiche!

Ihr Abendessen ist streng getaktet: vor 17 Uhr! Warum so früh? Lizzo leidet an gastroösophageale Refluxkrankheit, bei der Magensäure in die Speiseröhre zurückläuft. Früh essen hilft gegen nächtliches Sodbrennen.