„La Traviata“ eröffnet die Freiluftopern-Saison

Ausblick: Sommerliches Kultur-Highlight für Wien

Nach Don Giovanni am Belvedere in der Debütsaison 2024 und dem diesjährigen Erfolg von La Traviata, denkt Intendant Joji Hattori bereits an 2026. Er verrät: „Nächstes Jahr spielen wir Carmen von Georges Bizet – das wird wieder große Oper in Wien.“