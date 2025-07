Das Eigenheim bleibt für viele schwer leistbar

Das sorgte für viel Kritik in den Rängen von Banken und Politik. Zuletzt am heutigen Mittwoch durch den Generalsekretär der Freiheitlichen Wirtschaft, Reinhard Langthaler, der der FMA einen „wirtschaftsfeindlichen Kurs“ vorwarf, mit dem sie „einen dringend notwendigen Aufschwung in der Bauwirtschaft“ torpediere. „Die strengen Regeln für Kredite bei Wohnungserwerb haben den gesamten Immobiliensektor und seine Mitarbeiter tief getroffen“, meint dann Johannes Wild, Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). Käufer und Unternehmen könnten nach dem Ende der KIM-Verordnung nun „aufatmen“.