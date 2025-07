ÖSV-Skibergsteiger ist zurück auf dem Siegespodest

Sensationeller Sieg beim Comeback

Mit Erfolg, wie er nun bewies! Beim Tschengla Mountainbike-Hillclimb im Brandnertal landete der Gaschurner am vergangenen Wochenende einen sensationellen Comebacksieg. Die 11,85 Kilometer, auf der es in Summe 947 Höhenmeter zu bewältigen galt, bewältigte der Heeressportler in einer Zeit von 40:55 Minuten und war damit um fast eineinhalb Minuten schneller als die Konkurrenz.