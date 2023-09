Große Suchaktion: Was ist Michael (29) passiert?

„Unser Sohn ist von der Bergtour nicht nach Hause gekommen und ist auch telefonisch nicht erreichbar“ - am Sonntag schlug die Familie von Michael aus Linz Alarm. Der 29-Jährige war am vergangenen Donnerstag zu einer großen Tour aufgebrochen. Er wollte vom Almsee über den Neunerkogel (1904 Meter), Zehnerkogel (1929 Meter), Elferkogel (2038 Meter), Zwölferkogel (2099 Meter) und den 1945 Meter hohen Einserkogel wandern, meldete sich dann aber nicht mehr und kam nicht, wie vereinbart, am Samstag nach Hause.