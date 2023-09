Alkolenkerin kracht in Pkw: Beifahrerin verletzt

Beifahrerin verletzt, Alkotest bei 42-Jähriger positiv

In weiterer Folge fuhr die Frau auf das Auto des Pensionisten auf. „Dabei zog sich die 67-jährige Beifahrerin des 78-Jährigen schwere Verletzungen zu.“ Die Tirolerin wurde in das Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkotest bei der 42-Jährigen verlief positiv. Der Führerschein wurde ihr an Ort und Stelle abgenommen.