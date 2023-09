Violett feierte Geburtstag mit verbotener Pyro

Am Samstag begeht Regionalligist Austria Salzburg sportlich den 90. Geburtstag der Klubgründung mit einem Heimspiel gegen Rankweil. Bereits am Mittwoch ließen es sich einige Fans nicht nehmen, den Anlass mit einem 80-sekündigen Feuerwerk am Marko-Feingold-Steg zu begehen - trotz Verbots von Pyrotechnik in der Stadt.