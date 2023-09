Bewohner löschte Brand, erlitt Rauchgasvergiftung

Um 00:14 bemerkte der 37-Jährige, dass sein Balkon in Lengfelden, das zur Gemeinde Bergheim zählt, in Flammen stand. Daraufhin griff er selbst zum Handfeuerlöscher und schaffte es noch vor Eintreffen der bereits alarmierten Feuerwehr diesen zu löschen. Leider musste der Mann in weiterer Folge mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Nach der Brandursache wird derzeit noch geforscht.