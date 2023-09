Neuer 99ers-Kapitän ist sogar bei Netflix ein Hit

„Taylor ist eine Maschine – am Eis, auf der Bank und in der Kabine. Er ist überall präsent, der perfekte Kapitän“, schwärmt Pennerborn. Matson selbst, der im Sommer zum leidenschaftlichen Fischer wird und in Schweden sogar ein eigenes kleines Boot besitzt, nimmt die neue Rolle gerne an: „Ich habe bei meinen ehemaligen Klubs in Schweden schon immer die Führungsrolle übernommen. Ich will auch den jungen Spielern hier in Graz etwas beibringen. Dazu bin ich absolut bereit!“, sagt der Routinier, der Neo-Kollegen wie Schira, Volden und Viksten von früher kennt.