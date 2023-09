Nach Online-Aufruf wurde dreister Dieb geschnappt

Er „schaffte“ es sogar auf die Titelseite der „OÖ-Krone“ und erlangte online traurige Berühmtheit. Jener Dieb, der sich in einem Selbstbedienungs-Hofladen in Prambachkirchen seelenruhig Lebensmittel wie Fleisch und Wurst um 400 Euro einsteckte und dann „vergaß“, diese auch zu bezahlen. Tausend Mal wurde das Video der privaten Überwachungskamera der Hofladen-Besitzer seit 1. September auf Facebook geteilt. Sie hofften, so den dreisten Plünderer zu schnappen und hatten damit Erfolg: „Liebe Leute! Vielen Dank euch allen für die Hilfe. Der Schaden wurde durch den Täter beglichen, die Sache ist somit für mich erledigt“, postete die Hofladen-Besitzerin am Dienstag-Abend.