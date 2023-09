Kärntner Budget: Welche Bereiche wie viel bekommen

Teure Angelegenheiten: Klimawandel und Gesundheit

Preissteigerungen wegen der hohen Inflation, die teuren Auswirkungen der Erderwärmung, nachlassendes Wirtschaftswachstum - damit muss sich die Landesregierung beschäftigen. Vor allem die Folgen des Klimawandels machen einen großen Punkt in den Ausgaben aus, denn Klimawandel kostet Geld: „Wir sprechen alleine in der Land- und Forstwirtschaft von einem Schaden in Höhe von rund 42 Millionen Euro“, sagt der zuständige Landesrat und LH-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).