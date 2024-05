Trainer Hasenhüttl kritisiert die deutschen Fans

England-Vergangenheit

Hasenhüttl arbeitete von 2018 bis 2022 für den FC Southampton in der englischen Premier League. In Wolfsburg hat der VfL auf das wiederholte Abbrennen von Pyrotechnik im eigenen Fanblock reagiert und vor dem Spiel gegen Darmstadt die Einlassbedingungen verschärft. So sind Fahnen ab einer Stocklänge von zwei Metern dort ab sofort verboten, weil unter großen Fahnen und Choreografien in Fanblocks häufig das Zünden von Pyrotechnik vorbereitet wird.