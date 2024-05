Spurlos verschwunden: Suche nach Urlauber in Tirol

Der Mann hat am 1. Mai gegen 12.30 Uhr seine Unterkunft in Neugasteig (Gemeinde Neustift) verlassen. Laut Polizei wollte er eine Wanderung unternehmen, teilte jedoch sein Ziel nicht mit. Der gebürtige Österreicher, der in Belgien lebt und derzeit Urlaub im Stubaital macht, ist danach nicht mehr zurückgekehrt. Am Abend wurde Alarm geschlagen.