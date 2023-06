Kärnten will sich aus Krisen „hinausinvestieren“

Opposition: „Regierung stellt sich schützend vor Multi-Millionenkonzern“

FP-Klubobmann Erwin Angerer spart beim Thema Windkraft und Strompreise wie gewohnt nicht mit Kritik an der Landesregierung: „Verlierer sind unsere Natur, unsere Berge, unsere Tiere und natürlich auch die Menschen!“ Christoph Staudacher (FP) fügte an: „Schuschnig stellt sich hin wie der neue Messias, war in der letzten Periode als Koalitionspartner aber auch in Regierungsverantwortung.“