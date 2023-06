Beim Geld scheiden sich die politischen Geister

Rechtzeitig vor der Landtagssitzung am Donnerstag, bei der sich alles um das Budget 2023 drehen wird, nahm der Landesrechnungshof den Rechnungsabschluss 2022 des Landes Kärnten genau unter die Lupe. Die guten Nachrichten zuerst: Es ist gelungen, erstmalig seit 2019 ein positives Nettoergebnis - also mehr Erträge als Aufwendungen - zu erzielen, sowie die Finanzschulden von 3,62 auf 3,57 Milliarden zu reduzieren. Außerdem ist Kärnten in Sachen Bonität seit 2022 nun „durchschnittlich“ unterwegs. 2021 lautete das Urteil noch: „Genügend“!