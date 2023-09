Mutter nach Ertrinkungsunfall auf Normalstation

Feuerwehrmann hörte Hilfeschreie

Die Lebensrettung gelang erst dem Ischler Feuerwehrmann Manfred Houdek (47), der zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil er vor dem Besuch des Fitnessstudios in Pfandl noch am Parkplatz eine Zigarette rauchen wollte und rasch reagierte, als er die Hilfeschreie der drei Geschwister (neun und elf Jahre) hörte.