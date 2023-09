Zustimmung und Skepsis für Vorstoß von LR Hagele

In Österreich ist das Thema gemeinsame Schule ideologisch vermintes Gebiet, die ÖVP nicht als Befürworterin bekannt. Doch Hagele ist nicht die erste ÖVP-Politikerin, die dem Konzept etwas abgewinnen kann. Vorarlbergs Landesregierung will ein Pilotprojekt, scheiterte bisher aber an den Gegnern. Beim Koalitionspartner rennt Hagele offene Türen ein.