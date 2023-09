Bei Wandertour mit Freundin 70 Meter abgestürzt

Der Deutsche befand sich am Sonntag mit seiner Freundin und deren Vater auf einer Wanderung und stieg von der Wechselspitze in Gerlos ab. Der 24-Jährige ging einige Meter entfernt von seiner Begleitung, als es um etwa 12.35 Uhr im weglosen Gelände in Richtung Stackerlalm passierte: In einer Seehöhe von etwa 2300 Meter stürzte er über steiles, felsdurchsetztes Wiesengelände ab und kam nach rund 60 bis 80 Metern schwer verletzt zu liegen.