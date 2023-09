Traktor begrub Landwirt unter sich

Fatales Ende eines harten Arbeitstages! Ein Pongauer Landwirt stürzte am Wochenende in Radstadt bei der Heuernte mit seinem Traktor auf einer steilen Wiese ab. Der 65-Jährige wurde am späten Samstagnachmittag aus dem Fahrzeug geschleudert - allerdings landete der Traktor wenige Augenblicke später auf dem Mann.