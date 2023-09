Deutscher stürzte vor Augen von Kollegen in Rinne

Wie erst jetzt bekannt wurde, waren die beiden Deutschen am Donnerstag in Scharnitz beim Abstieg am Brendelsteig unterwegs. In einer seilversicherten Steilpassage stürzte einer der beiden Bergsteiger in eine steile Felsrinne ab. Der 57-jährige Deutsche, der vor seinem Kollegen ging, konnte nur noch die Schreie hören.