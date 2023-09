Lotus Emeya: Elektrische GT-Beauty mit 900 PS

Der Boss heißt Feng Qingfeng, und er sagt: „Indem wir unsere traditionsreiche Unternehmensgeschichte mit intelligenter Leistung und modernster Spitzentechnologie kombinieren, setzen wir neue Maßstäbe dafür, wie sich ein luxuriöses Elektroauto anfühlen und wie es aussehen soll. Damit ist der Emeya genau das, was wir bei der Entwicklung unserer Fahrzeuge anstreben - for the Drivers.“ Das klingt zumindest gut.