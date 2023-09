Mini und der Countryman: Durch und durch neu

Der 150 kW/204 PS starke Elektromotor des Mini Countryman E erreicht ein Drehmoment von 250 Nm und beschleunigt in 8,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Mit 230 kW/313 PS erreichen die E-Motoren des allradgetriebenen Mini Countryman SE All 4 ein kombiniertes Drehmoment von insgesamt 494 Nm und beschleunigen das Fahrzeug von 0 auf 100 km/h in 5,6 Sekunden. Die im Testzyklus WLTP ermittelte Reichweite beträgt bis zu 462 Kilometer für den Mini Countryman E und bis zu 433 Kilometer für den Mini Countryman SE ALL4.